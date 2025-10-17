Трамп зустрінеться з Зеленським за обідом

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться 17 жовтня о 20:00 за київським часом.

Про це свідчить інформація в розкладі очільника Білого дому.

Зустріч між президентами відбудеться у форматі двостороннього обіду. Переговори відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси.

За інформацією Білого дому, спільний брифінг для медіа не запланований.

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня прилетів до Вашингтона, де зустрінеться із лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Напередодні зустрічі із Зеленським 16 жовтня Трамп провів телефонні перемовини з очільником Кремля Володимиром Путіним. Він назвав їх "продуктивними" та анонсував зустріч із російським лідером в угорській столиці — Будапешті, щоб обговорити завершення "безславної" війни РФ проти України.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.