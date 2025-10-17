Путіну "не сподобалася" ідея ракет Tomahawk від США для України. ООН заявило, що у вересні через обстріли РФ загинуло 214 українських цивільних. Кривий Ріг вночі був під атакою "шахедів". Помер співзасновник гурту Kiss. Ексраднику Трампа з нацбезпеки оголосили обвинувачення — Суспільне зібрало головні новини на ранок п'ятниці, 17 жовтня.

ООН розповіло про загиблих цивільних в Україні у вересні

У доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні йдеться, що у вересні 2025 року через російські обстріли в Україні загинули щонайменше 214 цивільних, ще 916 — зазнали поранень. Більшість смертей та поранень у вересні (69%) сталися поблизу лінії фронту, особливо в Донецькій та Херсонській областях.

У звіті наголошується, що FPV-безпілотники залишалися основною причиною жертв поблизу лінії фронту (54 загиблих і 272 поранених), що становить 29% усіх жертв серед цивільних.

Окрім цього, згідно з доповіддю, у вересні 2025 року задокументовано 31 атаку на енергетичну інфраструктуру України. Вказується, що вони збільшились на 15%, якщо порівнювати із серпнем. Лише на Чернігівщині 12 атак призвели до тимчасових відключень електроенергії в кількох районах та запровадження відключень світла.

Обстріл Кривого Рогу та реакція Зеленського

У Кривому Розі на Дніпропетровщині вночі 17 жовтня сталася масована атака російськими "шахедами". Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, над містом кружляло понад 10 дронів і було чути більш як 10 вибухів, працювала ППО

Президент Володимир Зеленський, який на той час уже прибув до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом, відреагував на удари РФ по Кривому Рогу. Він наголосив на системності атак на українську енергетику останніми тижнями і сказав, що в США на зустрічах з посадовцями говоритиме про посилення України, зокрема ППО.

"Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати. І справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств", — додав президент.

Трамп говорив з Путіним про Tomahawk для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що запитав у кремлівського лідера Володимира Путіна під час розмови, чи не проти той, аби США надали Україні ракети Tomahawk: "Я сказав йому це. Йому не сподобалася ця ідея".

Він додав, що ці ракети потрібні й самим Штатам, країна не може виснажити власні запаси зброї. "Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити", — мовив Трамп.

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні Tomahawk. Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення — за Трампом.

Помер співзасновник гурту Kiss Ейс Фрейлі

Один із засновників американського рок-гурту Kiss Пол Деніел Фрейлі із псевдонімом Ейс Фрейлі помер у віці 74 роки. Співзасновник і провідний гітарист відомого колективу помер від травм, отриманих під час падіння минулого місяця. Кілька тижнів тому Фрейлі скасував решту своїх концертних турів на 2025 рік "через деякі постійні проблеми зі здоров'ям". В чоловіка лишилися дружина, дочка, брат, сестра, племінники.

Фрейлі заснував гурт Kiss у 1973 році в Нью-Йорку разом із Полом Стенлі, Джином Сіммонсом та Пітером Кріссом. Однією з особливостей колективу були незвичні "космічні" макіяж та костюми. Виступи гурту включали багато візуальних елементів. А обличчя членів гурту не розкривалися протягом більше ніж 10 років, поки гурт не залишили Фрейлі та Крісс.

Ексраднику Трампа з нацбезпеки Болтону висунули підозру

Федеральний великий суд присяжних у штаті Мериленд (США) висунув обвинувальний акт колишньому раднику з національної безпеки Дональда Трампа Джону Болтону. Йому закидають неправильне поводження з секретною інформацією.

Щодо Болтона нині 18 пунктів звинувачень: 8 — про передавання інформації про національну оборону та 10 — про зберігання інформації про національну оборону. Минулого місяця Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшук у будинку Болтона.

Болтон — уже третій експосадовець і критик Трампа, якому протягом місяця висували звинувачення в США. Раніше генпрокурорці Нью-Йорка Летиції Джеймс інкримінували банківське шахрайство, а ексочільнику ФБР Джеймсу Комі — неправдиві заяви під час свідчень у Конгресі щодо розслідування втручання Росії у президентські вибори у США у 2016 році.