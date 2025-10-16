У вересні 2025 року через російські обстріли в Україні загинули щонайменше 214 цивільних, ще 916 — зазнали поранень.

Про це йдеться в доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Так, більшість смертей та поранень у вересні (69%) сталися поблизу лінії фронту, особливо в Донецькій та Херсонській областях.

Наголошується, що FPV-безпілотники залишалися основною причиною жертв поблизу лінії фронту (54 загиблих і 272 поранених), що становить 29% усіх жертв серед цивільних.

"Ракетні удари дальнього радіуса дії та баражувальні боєприпаси, запущені Збройними силами Російської Федерації, відповідальні за 30% усіх жертв серед цивільних осіб (36 загиблих і 306 поранених). Ці атаки продовжують становити серйозну загрозу для цивільних, особливо у великих містах, таких як Київ, Запоріжжя та Дніпро", — йдеться у звіті.

Окрім цього згідно із доповіддю, вересні 2025 року задокументовано 31 атаку на енергетичну інфраструктуру України. Вказується, що вони збільшились на 15%, порівняно із серпнем. Лише у Чернігівській області щонайменше 12 атак призвели до тимчасових відключень електроенергії в кількох районах та подальшого запровадження планових відключень світла у жовтні.

Моніторингова місія ООН в Україні додає, що загальна кількість жертв серед цивільних з січня до вересня 2025 року на 31% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.