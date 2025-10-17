Мер Сочі заявив про атаку дронів, а в низці аеропортів РФ обмежили польоти

Мер Сочі в Росії Андрій Прошунін в ніч на 17 жовтня повідомив про роботу ППО після загрози дронової атаки. Також в кількох аеропортах РФ вночі обмежили зліт і прийом літаків.

Про це ідеться в Telegram-каналі Прошуніна та в російських пропагандистських медів "РИА Новости" і "ТАСС".

Мер заявив о 2:15 (за київським часом), що на території міста оголошено загрозу БпЛА. Пізніше він написав, що в Сочі працює протиповітряна оборона, яка відбиває атаку безпілотників.

"Всі служби приведені в стан максимальної готовності. Їх координує міський оперативний штаб. Прошу соченців і гостей міста зберігати спокій, дотримуватися необхідних заходів безпеки", — додав Прошунін.

"РИА Новости" і ТАСС з посиланням на Росавіацію протягом ночі 17 жовтня заявляють про тимчасові обмеження на зліт і посадку в аеропортах Калуги, Самари, Краснодара, Ульяновська, Нижньокамська, Нижнього Новгорода, Сочі, Ярославля, Казані, Іжевська та Уфи. Вводилися обмеження і в Саратові, їх згодом скасували.

Це вже не перша зупинка аеропортів за жовтень у Росії. Раніше, в серпні, Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими частинами Сил оборони дронами уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", що в Краснодарському краї РФ. У ніч на 3 серпня в російському місті Сочі сталася пожежа на нафтобазі внаслідок атаки безпілотника.