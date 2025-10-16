Зеленський вже прилетів до Вашингтона

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня прилетів до Вашингтона, де вже завтра, у п'ятницю, зустрінеться із лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, сьогодні у нього заплановані зустрічі з представниками американських оборонних компаній.

"Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО. Також сьогодні зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики й завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України", — сказав Зеленський.

Також він розповів, що 17 жовтня запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росі", — висловив свої очікування глава держави.

Зеленський зауважив, що "вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог", тільки почувши про ракети Tomahawk, додавши, що "мир і надійне гарантування безпеки не повинні мати альтернатив".

Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп провів телефонні перемовини з очільником Кремля Володимиром Путіним. Він назвав їх "продуктивними" та анонсував зустріч із російським лідером в угорській столиці — Будапешті, щоб обговорити завершення "безславної" війни РФ проти України.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.