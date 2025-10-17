Помер засновник рок-гурту Kiss Ейс Фрейлі

Один із засновників американського рок-гурту Kiss Пол Деніел Фрейлі із псевдонімом Ейс Фрейлі помер у віці 74 роки.

Про це повідомляють ABC та американське видання про культуру Variety із посиланням на родину митця.

Співзасновник і провідний гітарист відомого колективу помер від травм, отриманих під час падіння минулого місяця. Кілька тижнів тому Фрейлі скасував решту своїх концертних турів на 2025 рік "через деякі постійні проблеми зі здоров'ям".

Фрейлі заснував гурт Kiss у 1973 році в Нью-Йорку разом із Полом Стенлі, Джином Сіммонсом та Пітером Кріссом.

Однією з особливостей колективу були незвичні "космічні" макіяж та костюми. Виступи гурту включали багато візуальних елементів: вибухи, рухи ліфтів тощо. А обличчя членів гурту не розкривалися протягом більше ніж 10 років, поки гурт не залишили Фрейлі та барабанщик Пітер Крісс.

Ейс Фрейлі у повному гримі та костюмі, приблизно 1980-ті роки. Getty Images/Lynn Goldsmith/Corbis/VCG

Фрейлі покинув групу в 1982 році, повернувся в 1996 році. Потім він знову пішов з Kiss у 2002 році, після першого прощального туру колективу.

У 1999 році він був номінований на премію "Греммі" за найкращий хард-рок-альбом PsychoCircus від Kiss.

Поза своїм колективом Фрейлі створив власний гурт Frehley's Comet і випустив кілька сольних альбомів. У грудні цього року митець у складі Kiss мав отримати нагороду від Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді за видатні досягнення в мистецтві.

В чоловіка лишилися дружина Жанетт, дочка Монік, брат Чарльз, сестра Ненсі Сальвнер, племінники. Родина Фрейлі опублікувала таку заяву:

"Ми цілковито вбиті горем і спустошені. У його останні хвилини нам пощастило оточити його любов'ю, турботою, спокійними словами, думками, молитвами та намірами. Ми бережемо всі найкращі спогади про нього, його сміх і вшановуємо його силу та доброту, якими він обдаровував оточення. Значення його смерті епічне та неосяжне. Зі згадками про всі його неймовірні життєві досягнення пам'ять про Ейса буде жити вічно!"

Що відомо про Kiss

Kiss — американський рок-гурт, утворений у січні 1973 року в Нью-Йорку. Колектив відомий гримом його учасників і видовищними концертними виступами, які зазвичай передбачали дихання вогнем, випльовування крові, гітари, що димлять, ракети в їхньому корпусі, рухому ударну установку та піротехніку.

Вони також вважаються одним із найуспішніших гуртів в історії рок-музики. Група випустила понад 45 золотих і платинових альбомів, загальний тираж яких перевищив 100 мільйонів.

11 серпня 1999 року гурт отримав свою зірку на Голлівудській алеї слави. А 10 квітня 2014 року KISS внесли до Залу слави рок-н-ролу.

Восени 2018 року гурт оголосив про прощальний тур End of the Road. В його межах 16 червня 2019 року вперше відбувся концерт й в Україні — у Києві на НСК "Олімпійському".