Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари РФ по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Він наголосив на системності атак на українську енергетику останніми тижнями і сказав, що в США на зустрічах з посадовцями говоритиме про посилення України, зокрема ППО.

Про це Зеленський написав у своїх соцмережах.

"Для Росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети", — прокоментував президент російську атаку.

Він зауважив, що в Україні останніми тижнями жодна ніч не минула без російських ударів, а більшість цілей РФ – саме інфраструктура. І це системний терор проти української енергетики.

"Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати. І справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми", — вважає Зеленський.

З огляду на неготовність Росії припиняти бойові дії Зеленський написав, що завершення війни наближається з кожним рішенням, яке може посилити Україну.

"Тому кожна система ППО для України має значення для порятунку життя. (...) Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване", — підсумував політик.

Обстріл Кривого Рогу

У Кривому Розі на Дніпропетровщині після півночі 17 жовтня сталася масована атака російськими ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, в місті працювала ППО, над Кривим Рогом кружляло понад 10 дронів і було чути більш як 10 вибухів.

Нещодавні атаки РФ на енергетику

Нагадаємо, що у ніч на 16 жовтня армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз. Внаслідок атаки припинено видобування газу. Зафіксовано влучання 14 ракет та 37 дронів на 14 локаціях та падіння уламків на двох локаціях. Основний напрямок удару — Полтавщина та Харківщина.

У пресслужбі НАК "Нафтогаз" повідомили, що це вже шоста подібна атака з початку жовтня.

Голова Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що російські військові намагаються знеструмити прикордонні території України та що Україна імпортує близько 300 мегаватів електроенергії з Європи.

Росія атакувала енергетику й 10 жовтня. Відтоді Укренерго вимушено запроваджує аварійні відключення електрики в низці регіонів України щодня.

17 жовтня в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 години діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляло Укренерго.