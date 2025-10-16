Росія атакувала газовидобування ДТЕК

В ніч на 16 жовтня армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз у Полтавській області. Внаслідок атаки припинено роботу видобування газу.

Про це повідомила компанія ДТЕК у Telegram.

У повідомленні компанії йдеться про атаку дронами та ракетами. Також у ДТЕК заявили, що це чергова атака Росії на їхні обʼєкти видобутку газу у Полтавській області.

Повітряні Сили повідомляли про загрозу дронів та ракет на Полтавщину. Ціллю атаки були Полтава та Миргород.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російські атаки на енергетичну та газову інфраструктуру Україна може імпортувати електроенергію цієї зими. Також Україна вже розпочала імпорт газу через російські атаки.