Шоста атака за місяць: Росія вдарила по газовій інфраструктурі, є поранені

У ніч на 16 жовтня російські війська завдали масованого удару по об'єктах газової інфраструктури України, випустивши десятки ракет та сотні дронів. Це вже шоста подібна атака з початку жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз" 16 жовтня.

Під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти газової галузі у кількох областях. Внаслідок влучань частину об’єктів довелося тимчасово вивести з роботи.

"Постраждали працівники газової галузі — чотирьом фахівцям надається медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Окрім газової інфраструктури, російська армія також атакувала інші енергетичні об’єкти.

Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи для ліквідації наслідків та відновлення стабільної роботи систем. У відомстві закликали споживачів за можливості раціонально ставитися до споживання газу та електроенергії.

Відомо, що у ніч на 16 жовтня армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз у Полтавській області. Внаслідок атаки припинено видобування газу.

Уночі армія РФ запустила по території України 320 безпілотників та 37 ракет. Наразі протиповітряна оборона збила та подавила 283 дрони та п'ять ракет.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 37 дронів на 14 локаціях та падіння уламків на двох локаціях. Основний напрямок удару — Полтавщина та Харківщина.