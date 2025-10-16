В Укренерго розповіли про стан енергосистеми через російські атаки

Голова Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що російські військові намагаються знеструмити прикордонні території України та що Україна імпортує близько 300 мегаватів електроенергії з Європи.

Про це Віталій Зайченко розповів кореспонденту Суспільного на Київському міжнародному економічному форумі.

За словами Віталія Зайченка, росіяни змінили тактику атак на енергетичні обʼєкти України.

"Раніше це були одна—дві ракети по об’єкту, тепер — до 20 дронів в одну атаку, а через кілька годин може прилетіти ще 10 дронів. Залежно від того, яка частина станції постраждала, відновлення може бути швидким або тривалим. Запчастини в нас є, люди підготовлені, і ми над цим працюємо", — повідомив голова Укренерго.

Також він пояснив причину низької кількості імпорту електроенергії з Європи, попри російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Зараз можна імпортувати до 2100 МВт, але фактичний імпорт значно нижчий. Учора в середньому — менш як 300 МВт. Головна причина — висока європейська ціна: комерційні трейдери не готові постачати за збитковими умовами. Уряд втручається через постанову про спрямований імпорт, щоб забезпечити постачальників можливістю працювати без відключень. Коштом спрямованого імпорту можна покрити потреби країни", — пояснив Віталій Зайченко.

Уночі армія РФ запустила по території України 320 безпілотників та 37 ракет. Протиповітряна оборона збила та подавила 283 дрони та п'ять ракет.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 37 дронів на 14 локаціях та падіння уламків на двох локаціях. Основний напрямок удару — Полтавщина та Харківщина.

За даними Укренерго, 16 жовтня запровадили аварійні відключення у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій областях та частково на Черкащині.