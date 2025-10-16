У п’ятницю, 17 жовтня, у всіх регіонах України з 07:00 до 22:00 години діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це у Facebook повідомило НЕК "Укренерго".

Також через складну ситуацію в енергосистемі у всіх регіонах наразі застосовані аварійні відключення електроенергії. Крім того, до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмежень для промислових споживачів.

Наразі на Чернігівщині оператор системи розподілу (обленерго) застосовує три черги погодинних відключень.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо", — додали в Укренерго.

Нагадаємо, що у ніч на 16 жовтня армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз у Полтавській області. Внаслідок атаки припинено видобування газу.

Уночі армія РФ запустила по території України 320 безпілотників та 37 ракет. Протиповітряна оборона збила та подавила 283 дрони та п'ять ракет.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 37 дронів на 14 локаціях та падіння уламків на двох локаціях. Основний напрямок удару — Полтавщина та Харківщина.

У пресслужбі НАК "Нафтогаз" повідомили, що це вже шоста подібна атака з початку жовтня.