Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, який перебуває в США в складі української урядової делегації, провів зустрічі з представниками провідних американських оборонних компаній.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

Зазначається, що зустрічі відбулися з представниками Northrop Grumman, Lockheed Martin та RTX.

"Координуємо позиції й опрацьовуємо ключові напрямки співпраці — від розширення технологічного партнерства до можливого створення спільних підприємств між нашими оборонними індустріями", — написав секретар РНБО.

Він підкреслив, що головна увага зосереджена на завданнях, визначених президентом України Володимиром Зеленським: зміцнення протиповітряної оборони, ударних спроможностей, посиленні енергетичної стійкості напередодні зимового періоду та впровадженні нових санкцій проти РФ.

"Мета спільна і незмінна: справедливий мир для України — через посилення оборони, партнерства і тиск на Росію", — додав Умєров.

Він також повідомив, що разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком працює над підготовкою візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, запланованого на 17 жовтня.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

Тоді стало відомо, що українська делегація вирушить до США для проведення переговорів щодо угоди наступного тижня.