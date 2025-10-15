У середу, 15 жовтня, міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен оголосив про те, що його країна долучається до програми PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Про це він сказав перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі, передає кореспондентка Суспільного.

Гяккінен не уточнив, яку саме суму грошей Фінляндія передасть до PURL.

"Ми бачимо, що Росія зараз швидкими темпами споживає свої ресурси та стає дедалі залежнішою від Китаю та інших союзників. Це водночас ознака сильної волі, але й ознака слабшої армії та економіки. Тому на даний момент вкрай важливо, щоб західні країни збільшували підтримку України, а також посилювали санкції проти російської економіки. Це єдиний спосіб досягти миру, якщо ми дійсно цього хочемо", — сказав міністр оборони Фінляндії.

Крім того, він анонсував новий пакет допомоги для України, подробиці якого стануть відомі цього тижня.

"Цього тижня ми надаємо новий пакет підтримки Україні, і ми також вирішили приєднатися до Ініціативи PURL, тому що ми бачимо, що вкрай важливо, щоб Україна отримала критично важливу зброю США, і вони сказали, що європейці повинні платити за війну, яка відбувається на нашому континенті, і тому європейці також повинні знайти на це гроші", — сказав Гяккінен.

Нагадаємо, 13 жовтня Словенія також долучилась до програми PURL із закупівлі для Збройних сил України американського озброєння коштом союзників по НАТО.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.