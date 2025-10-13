Словенія долучається до програми PURL із закупівлі для Збройних сил України американського озброєння коштом союзників по НАТО.

Про це оголосив глава словенського уряду Роберт Голоб час спільної пресконференції з генсеком Альянсу Марком Рютте в Любляні 13 жовтня.

Говорячи про нещодавні бомбардування Росією українських міст та інфраструктури, він заявив, що "захистити українців — наш обов'язок".

"Тому Словенія вирішила долучитися до ініціативи PURL, щоб захистити цивільних та інфраструктуру, що зараз навіть більше важливо напередодні зими", — сказав Голоб.

Відповідаючи на запитання стосовно того, яке фінансування буде спрямоване на програму PURL прем'єр-міністр зауважив, що "не може розкрити суму, оскільки вона засекречена".

"Я не маю зараз повноважень розсекречувати її. Але вона є в рамках бюджету Міністерства оборони на 2025 рік. Тож це не додаткові витрати. Я хотів би наголосити на цьому", — пояснив він.

Водночас Голоб уточнив, що це фінансування буде спрямовано на "обороноздатність і протиповітряну оборону з метою захисту енергетичної та цивільної інфраструктури" України.

"Вже досить довго Словенія надсилає Україні винятково оборонне обладнання. І це також стосується цього пакету", — додав очільник уряду.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.