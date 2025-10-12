Перейти до основного змісту
Зеленський і Макрон обговорили посилення ППО і розширення програми PURL
Надія Собенко
Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський прибувають для головування на саміті Коаліції охочих до Єлисейського президентського палацу в Парижі, Франція, 4 вересня 2025 року. REUTERS/Ludovic Marin/Pool

Президент України Володимир Зеленський обговорив з французьким лідером Емманюелем Макроном посилення ППО та розширення ініціативи США та НАТО для прискорення постачання озброєнь Україні (PURL).

Про це він повідомив у Telegram.

"Поінформував про наші першочергові потреби, і це передусім ППО – необхідні системи та ракети. Росія зараз користується моментом – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. Російські удари стали більш підлими. Обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема працюємо для розширення програми PURL", — зазначив він.

Також лідери скоординували наші контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів.

"Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше", — зазначив Зеленський.

