Зеленський і Макрон обговорили посилення ППО і розширення програми PURL

Президент України Володимир Зеленський обговорив з французьким лідером Емманюелем Макроном посилення ППО та розширення ініціативи США та НАТО для прискорення постачання озброєнь Україні (PURL).

Про це він повідомив у Telegram.

"Поінформував про наші першочергові потреби, і це передусім ППО – необхідні системи та ракети. Росія зараз користується моментом – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. Російські удари стали більш підлими. Обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема працюємо для розширення програми PURL", — зазначив він.

Також лідери скоординували наші контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів.

"Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше", — зазначив Зеленський.