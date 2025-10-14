Міністерство закордонних справ України привітало звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких утримував ХАМАС, та закликало до аналогічного міжнародного тиску на Росію для припинення війни проти України.

Про це йдеться у заяву, опублікованій на сайті МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві висловили сподівання на швидке відновлення звільнених людей "після пережитих нелюдських страждань".

"Україна рішуче засуджує тероризм у будь-яких його проявах і вважає неприпустимим утримання цивільних осіб як заручників", — наголосили в МЗС.

У міністерстві переконані, що звільнення заручників має стати важливим кроком до врегулювання конфлікту на Близькому Сході, та підтвердили підтримку міжнародних зусиль для досягнення миру на Близькому Сході.

Окремо в МЗС відзначили "ключову роль миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа" та інших країн-посередників.

"Саме така дипломатія сили та рішучості здатна завершувати війни та відновлювати мир. Ми сподіваємося, що й у випадку російської війни проти України може бути застосований достатній міжнародний тиск на державу-агресора Росію", — підсумували в міністерстві.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

7 жовтня у Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він пройшов "у позитивній атмосфері".

9 жовтня Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану, повідомив президент США Дональд Трамп. Він уточнив, що всі ізраїльські заручники будуть "дуже скоро" звільнені з полону ХАМАСу, а Ізраїль виведе свої війська до узгодженої лінії. Підписання цієї угоди Трамп вважає першим кроком до міцного, тривалого і вічного миру.

Того ж дня, 9 жовтня, головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про "припинення вогню" та "постійне припинення вогню" у Секторі Гази.

10 жовтня Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення всіх заручників, які утримуються у Секторі Гази рухом ХАМАС.

13 жовтня 2025 року лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази під час мирного саміту у Єгипті.