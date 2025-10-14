Перейти до основного змісту
В МЗС відреагували на звільнення заручників ХАМАСом і провели паралель з війною РФ проти України
В МЗС відреагували на звільнення заручників ХАМАСом і провели паралель з війною РФ проти України

Юрій Свиридюк
Ізраїльський заручник Німрод Коен, звільнений із Сектору Гази, тримає ізраїльський прапор після виходу з гелікоптера в лікарні Іхілов у Тель-Авіві, Ізраїль, 13 жовтня 2025 року. AP/Ohad Zwigenberg

Міністерство закордонних справ України привітало звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких утримував ХАМАС, та закликало до аналогічного міжнародного тиску на Росію для припинення війни проти України.

Про це йдеться у заяву, опублікованій на сайті МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві висловили сподівання на швидке відновлення звільнених людей "після пережитих нелюдських страждань".

"Україна рішуче засуджує тероризм у будь-яких його проявах і вважає неприпустимим утримання цивільних осіб як заручників", — наголосили в МЗС.

У міністерстві переконані, що звільнення заручників має стати важливим кроком до врегулювання конфлікту на Близькому Сході, та підтвердили підтримку міжнародних зусиль для досягнення миру на Близькому Сході.

Окремо в МЗС відзначили "ключову роль миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа" та інших країн-посередників.

"Саме така дипломатія сили та рішучості здатна завершувати війни та відновлювати мир. Ми сподіваємося, що й у випадку російської війни проти України може бути застосований достатній міжнародний тиск на державу-агресора Росію", — підсумували в міністерстві.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

  • повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;
  • після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;
  • США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;
  • у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;
  • Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;
  • США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;
  • Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);
  • за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

7 жовтня у Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він пройшов "у позитивній атмосфері".

9 жовтня Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану, повідомив президент США Дональд Трамп. Він уточнив, що всі ізраїльські заручники будуть "дуже скоро" звільнені з полону ХАМАСу, а Ізраїль виведе свої війська до узгодженої лінії. Підписання цієї угоди Трамп вважає першим кроком до міцного, тривалого і вічного миру.

Того ж дня, 9 жовтня, головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про "припинення вогню" та "постійне припинення вогню" у Секторі Гази.

10 жовтня Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення всіх заручників, які утримуються у Секторі Гази рухом ХАМАС.

13 жовтня 2025 року лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази під час мирного саміту у Єгипті.

