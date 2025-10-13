Перейти до основного змісту
Сили оборони просунулись на Запорізькому напрямку, Трамп допустив передачу Україні ракет Tomahawk. 1328 день війни
Суспільне
українські військові, новини війни
Новобранці 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ беруть участь у навчаннях з подоланням перешкод поблизу лінії фронту, Запорізька область, 11 жовтня 2025 року. REUTERS/65-та окрема механізована бригада ЗСУ/Андрій Андрієнко

13 жовтня — 1328-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

В Одесі чути вибухи

В Одесі чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

