13 жовтня — 1328-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Сили оборони просунулись на понад 3 кілометри поблизу Оріхова на Запорізькому напрямку, повідомили президент Зеленський та Генштаб ЗСУ.
- Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом: за його словами, президент США сказав, що ситуація в Україні складніша, ніж в Газі.
- Зеленський після розмови з Трампом заявив, що Росія боїться можливої передачі Україні американських ракет Tomahawk і саме такий тиск може спрацювати для миру.
- Трамп заявив, що може повідомити Путіну про можливість передати Україні ракети Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.
- У ніч на 12 жовтня РФ вдарила по об'єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури у трьох областях України. Пізніше росіяни обстріляли підстанцію на Київщині після відбою тривоги.
В Одесі чути вибухи
В Одесі чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.