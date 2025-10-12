Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня провів ще одну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Це друга їх розмова за два дні.

Про це президент Зеленський повідомив на платформі Х.

За словами президента, під час переговорів обговорювали:

захист життя в Україні;

посилення протиповітряної оборони;

стійкість країни та дальність ударних можливостей;

питання енергетики.

Президент Трамп, як зазначив Зеленський, добре поінформований про ситуацію в Україні. Попередня розмова між Зеленським і Трампом відбулася 11 жовтня.

Видання Axios з посиланням на власні джерела повідомляє, що президенти України та США під час телефонної розмови обговорювали можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

10 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом з модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

Тоді стало відомо, що українська делегація вирушить до США для проведення переговорів щодо угоди наступного тижня.