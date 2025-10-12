Зеленський: РФ боїться, що американці можуть дати Україні ракети Tomahawk

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія боїться можливої передачі Україні американських ракет Tomahawk і саме такий тиск може спрацювати для миру.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що вдруге за два дні мав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нашу ППО, усі наші можливості захисту: "петріоти" передусім, інші системи, також наші активні дії, далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "томагавки"», це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовились із Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що обговорив ППО, стійкість України, а також дипломатичні заходи наступних тижнів і з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Ми координуємо наші позиції. Ми домовились, що наші військові передадуть Франції найперші потреби, і ми пришвидшуємо постачання. Ми обговорили ситуацію на ЗАЕС. Ми можемо, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції – саме український контроль, саме наші українські фахівці є 100% гарантією безпеки. Росія не має інтересу повертати безпеку – їх треба дотиснути до цього, і потрібна чіткіша, чесна позиція МАГАТЕ", — сказав він.

Зеленський наголосив, що Росія може й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати на ЗАЕС.

"Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС – уже майже три тижні станція на дизель-генераторах. Так не має бути. Росія користується моментом – і це зосередженість світової дипломатії на Близькому Сході. Путін пішов на ескалацію на ЗАЕС, також Росія зробила свої удари більш підлими по нашій енергетиці. Фактично зараз саме ударами з повітря росіяни намагаються компенсувати те, що не досягли результатів на землі", — сказав президент.

Переговори зі США про "Томагавки"

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом.

Перед тим видання Axios писало, що Володимир Зеленський під час зустрічі у вересні на полях Генасамблеї ООН звернувся Трампа з проханням надати Києву ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президенти України та США обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Під час спілкування із журналістами 8 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

10 жовтня кремлівський лідер Путін заявив, якщо Київ отримає ці крилаті ракети, то відповіддю Москви стане "посилення системи протиповітряної оборони" (ППО).