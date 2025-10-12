Президент США Дональд Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що ситуація в Україні складніша, ніж в Газі, бо це повномасштабна війна.

Про це в етері Fox News сказав український президент відповідаючи на питання, що сказав Трамп про війну в Газі і в Україні.

"Він (Трамп, — ред.) справді сказав, що в Україні важче і більша війна (ніж в Газі, — ред.). Це зрозуміло. Це повномасштабна війна. Ми не порівнюємо жертви, тому що це боляче у будь-якому місці світу. І я не хочу порівнювати, але у нас велика війна. А Росія – це велика держава, дійсно велика держава. І вони почали першу операцію понад 10 років тому. Це справді дуже складна ситуація", — сказав Зеленський.

За словами президента, під час зустрічі з Трампом на початку його другого терміну на посаді президента США, вій сказав йому, що закінчити війну буде важко, бо Путін насправді не хоче цього, і не відчуває повного тиску.

Зеленський заявив президентові США, що для реального тиску на Путіна потрібні дві речі.

"Я сказав йому, що нам потрібна реальна ППО, бо того, що ми маємо, ми вдячні партнерам, недостатньо. Справжня протиповітряна оборона, реальна кількість систем, і просто показати Путіну, що Америка підтримує нас і дійсно рятує нас, що занадто дорого просто використовувати зброю, ракети, іранські дрони проти України. Це не дасть результату, тому що у нас дійсно сильний щит", — сказав він.

По-друге, за словами президента, Україна має мати далекобійну зброю.

"Це залежить від нашого внутрішнього виробництва і, звичайно, від американської сторони, бо у Сполучених Штатів є "Томагавки" та інші речі, які можна використовувати у військовому секторі", — сказав Зеленський.