У ніч проти 12 жовтня, армія РФ вкотре атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в трьох областях України.

Про це у телеграм-каналі повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що пошкоджень зазнали об'єкти енергетики на Донеччині, Одещині та Чернігівщині.

"Рятувальники ДСНС та енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням", — додали у відомстві.

Що відомо про атаку РФ на Україну 10 жовтня 2025 року

У ніч на 10 жовтня Росія здійснила комбінований удар по Україні. Війська РФ застосували проти України 465 ударних безпілотників та 32 ракети — сили ППО збили/подавили 405 безпілотників та 20 ракет.

Унаслідок атаки зафіксовані прямі влучання по 19 об'єктах у різних регіонах країни, переважно – по енергетичній інфраструктурі. У дев'яти областях запроваджені аварійні знестумлення.

Внаслідок атаки на Київ щонайменше 12 людей отримали поранення, вісьмох із них госпіталізували. Мешканці лівого берега столиці і частини правого берега залишилися без світла. Метро працювало з обмеженнямию Під вечір у Києві повернули світло для 678 тисяч родин. Водопостачання відновили повністю.

У Запоріжжі російські військові завдали ударів по приватному сектору та обʼєктах інфраструктури. Внаслідок обстрілу сталися пожежі. Загинув 7-річний хлопчик, ще восьмеро людей — поранені. В області запроваджені аварійні знеструмлення для промислових споживачів.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що після масованого російського обстрілу енергооб'єктів України найскладнішою ситуація з енергопостачанням залишається на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині.