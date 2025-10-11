12 жовтня — 1327-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Зеленський підписав укази про нові санкції проти громадян і компаній Росії, синхронізовані з обмеженнями Японії. Україна також узгодила ці санкції із США, Канадою, Великою Британією та пакетами ЄС і розраховує на 19-й пакет санкцій.
- Зеленський повідомив, що провів розмову з Трампом і привітав його з досягнутою угодою щодо Близького Сходу. Сторони обговорили посилення української ППО та підготовку відповідних домовленостей.
У Чугуївській громаді на Харківщині було чутно щонайменше два вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.