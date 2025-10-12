Катрін Вотрен призначена міністром оборони Франції

Президент Франції Емманюель Макрон затвердив новий склад уряду під керівництвом переопризначеного прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню. Ключову посаду міністра оборони отримала колишня очільниця Міністерства праці Катрін Вотрен.

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що Вотрен відповідатиме за військову підтримку України та координацію дій Франції у сфері європейської безпеки на тлі зростання загроз із боку Росії.

Новий уряд сформований у межах зусиль прем’єра Лекорню стабілізувати політичну ситуацію в країні та ухвалити державний бюджет. До складу кабінету увійшли представники центристського табору Макрона, союзних консерваторів, а також кілька незалежних фахівців.

Серед інших ключових призначень — колишній керівник паризької поліції Лоран Нуньєз, який став міністром внутрішніх справ, та Ролан Лескюр, що очолив Міністерство фінансів. Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро зберіг свою посаду.

Серед інших призначених міністрів:

Жан-П’єр Фаранду — міністр праці та солідарності

Монік Барбю — міністр екологічного переходу, біорізноманіття та міжнародних переговорів щодо клімату й природи (представниця громадянського суспільства)

Жеральд Дарманен — міністр юстиції, хранитель печатки

Серж Папен — міністр у справах малого й середнього бізнесу, торгівлі, ремісництва, туризму та купівельної спроможності (представник громадянського суспільства)

Анні Женевар — міністр сільського господарства, агропродовольства та продовольчого суверенітету

Едуар Жеффре — міністр національної освіти (представник громадянського суспільства)

Жан-Ноель Барро — міністр Європи та закордонних справ

Рашида Даті — міністр культури

Стефані Ріст — міністр охорони здоров’я, сім’ї, автономії та осіб з інвалідністю

Наїма Мутчу — міністр закордонних територій

Франсуаз Гатель — міністр територіального планування та децентралізації

Амелі де Моншалін — міністр державного управління та державних фінансів

Філіп Батіст — міністр вищої освіти, наукових досліджень і космосу

Маріна Феррарі — міністр спорту, молоді та громадської діяльності

Філіп Табаро — міністр транспорту

Венсан Жанбрен — міністр міського розвитку та житлової політики.

6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку після критики з боку опонентів. Французький лідер її прийняв. Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, його призначив президент Франції 9 вересня. Того ж дня у відставку пішов попередній прем’єр Франсуа Байру.

А ще 6 жовтня подав у відставку міністр оборони Франції Бруно Ле Мер, який пробув на своїй посаді один день. Його попередником у Міноборони був Лекорню.

Зазначається, що у Франції президент призначає премʼєр-міністра без ухвалення цього рішення парламентом країни. Але парламент у будь-який момент може подати на голосування рішення про вотум недовіри до уряду. Тоді премʼєр-міністр має подати у відставку разом зі своїм кабінетом.