Президент Франції Емманюель Макрон призначив Себастьєна Лекорню новим прем’єр-міністром.

Про це повідомила канцелярія Єлисейського палацу у вечірньому комюніке, пише BFMTV.

"Президент Республіки призначив пана Себастьєна Лекорню прем’єр-міністром і доручив йому сформувати уряд", — йдеться у заяві.

Інших деталей наразі не оприлюднено. Рішення ухвалене після тривалих консультацій, які тривали впродовж кількох днів.

6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку після критики з боку опонентів. Французький лідер її прийняв. Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, його призначив президент Франції 9 вересня. Того ж дня у відставку пішов попередній прем’єр Франсуа Байру.

А ще 6 жовтня подав у відставку міністр оборони Франції Бруно Ле Мер, який пробув на своїй посаді один день. Його попередником у Міноборони був Лекорню.

Зазначається, що у Франції президент призначає премʼєр-міністра без ухвалення цього рішення парламентом країни. Але парламент у будь-який момент може подати на голосування рішення про вотум недовіри до уряду. Тоді премʼєр-міністр має подати у відставку разом зі своїм кабінетом.