РФ атакувала дронами столицю, в Росії розбився винищувач. 1325 день війни

У Липецькій області РФ розбився винищувач МіГ-31

Винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Липецькій області Росії під час заходу на посадку після навчально-тренувального польоту.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ.

За офіційною інформацією, інцидент стався близько 19:20. Обидва льотчики нібито встигли катапультуватися, і їхньому життю нічого не загрожує.

Зі слів Міноборони Росії, літак упав у безлюдній місцевості та виконував політ без боєкомплекту. Причини аварії наразі з’ясовують.