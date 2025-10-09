РФ атакувала дронами столицю, в Росії розбився винищувач. 1325 день війни

10 жовтня — 1325-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Російські військові масовано атакували столицю. В Києві — перебої зі світлом та водопостачанням.
- У Липецькій області РФ розбився винищувач МіГ-31.
У Київській області через атаку РФ горить приватний будинку та міні маркет
Через атаку РФ виникла пожежа приватного будинку та будівлі міні маркету у Броварському районі на Київщині, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.
У Запоріжжі 2 людини дістали поранення внаслідок атаки
Дві людини дістали поранення внаслідок атаки, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
Горить житловаий будинок
У Києві є руйнування 6-поверхового житлового будинку
Попередньо, у Києві в Печерському районі є руйнування 6-поверхового житлового будинку, інформації про постраждалих немає.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Також в Голосіївському районі Києва пошкоджено фасади двох житлових будинків та два авто.
У Запоріжжі внаслідок атаки росіян сталася пожежа
У Запоріжжі внаслідок атаки росіян сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
У столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих безпілотників
У столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих безпілотників, повідомив очільник КМВА Ткаченко.
За його словами, у Подільському районі в дворі виявили уламки збитої цілі.
У Запорізькій області чути вибухи
У Запорізькій області чути вибухи, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
У Києві лунають вибухи
У Києві лунають вибухи, повідомили наші кореспонденти.
Російські війська можуть завдати ударів по об’єктах критичної цивільної інфраструктури
Російські війська можуть завдати ударів по об’єктах критичної цивільної інфраструктури, повідомив очільник КМВА Ткаченко.
За його словами, відключень світла і води у Києві поки не допущено. Є точкові аварії.
У Липецькій області РФ розбився винищувач МіГ-31
Винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Липецькій області Росії під час заходу на посадку після навчально-тренувального польоту.
Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ.
За офіційною інформацією, інцидент стався близько 19:20. Обидва льотчики нібито встигли катапультуватися, і їхньому життю нічого не загрожує.
Зі слів Міноборони Росії, літак упав у безлюдній місцевості та виконував політ без боєкомплекту. Причини аварії наразі з’ясовують.
У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста
У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють кореспонденти Суспільного.