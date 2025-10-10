Через погодні умови відбиття атак зменшилося на 20-30% — Зеленський

Погодні умови впливають на ефективність роботи протиповітряної оборони приблизно на 20-30%. Попри це, наслідки атаки РФ на Україну 10 жовтня не є критичними, а відновлення комунікацій триває.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 10 жовтня, передає кореспондент Суспільного.

Коментуючи наслідки останньої атаки на інфраструктуру під час спілкування з журналістами, президент зазначив, що несприятливі метеоумови могли вплинути на відсоток збитих цілей.

"Я вважаю, що метеоумови зменшили наше відбиття десь на 20-30 відсотків. Я думаю, що це дало такий ефект" — сказав він.

Водночас глава держави оцінив наслідки удару як важкі, але не критичні. За його словами, служби працюють над відновленням пошкоджень.

Окремо Зеленський прокоментував питання того, щоб влаштувати блекаут у Москві.

"Те, що вони сьогодні (10 жовтня) зробили — накопичували, розуміли, що вони будуть робити, чекали дощу й туману, розуміючи чітко, що дощі заважають працювати будь-кому ширше та використовувати авіацію. Вони знають, що вони роблять і ми знаємо, що робити нам", — сказав президент.

Що відомо про атаку РФ на Україну 10 жовтня 2025 року

У ніч на 10 жовтня Росія здійснила комбінований удар по Україні. Війська РФ застосували проти України 465 ударних безпілотників та 32 ракети — сили ППО збили/подавили 405 безпілотників та 20 ракет.

Унаслідок атаки зафіксовані прямі влучання по 19 об'єктах у різних регіонах країни, переважно – по енергетичній інфраструктурі. У дев'яти областях запроваджені аварійні знестумлення.

Внаслідок атаки на Київ щонайменше 12 людей отримали поранення, вісьмох із них госпіталізували. Мешканці лівого берега столиці і частини правого берега залишилися без світла. Метро працювало з обмеженнямию Під вечір у Києві повернули світло для 678 тисяч родин. Водопостачання відновили повністю.

У Запоріжжі російські військові завдали ударів по приватному сектору та обʼєктах інфраструктури. Внаслідок обстрілу сталися пожежі. Загинув 7-річний хлопчик, ще восьмеро людей — поранені. В області запроваджені аварійні знеструмлення для промислових споживачів.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що після масованого російського обстрілу енергооб'єктів України найскладнішою ситуація з енергопостачанням залишається на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині.