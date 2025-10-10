Росія атакувала Україну понад 450 дронами та трьома десятками ракет. На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація наслідків удару по енергетиці.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити. Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей, усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина", — сказав він.

За словами президента, у Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.

Усі необхідні служби працюють над відновленням. Де потрібно, діють рятувальники.

"Саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, "Сімки" – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість Групи двадцяти, усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків", — зазначив Зеленський.