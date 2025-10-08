Перейти до основного змісту
РФ атакувала фабрику, де збагачується вугілля для ТЕС, вдарила по Херсону і Сумах. 1324 день війни
РФ атакувала фабрику, де збагачується вугілля для ТЕС, вдарила по Херсону і Сумах. 1324 день війни

Добропілля
Українські військовослужбовці встановлюють сітки проти дронів над дорогою поблизу прифронтового міста Добропілля. REUTERS/Stringer

9 жовтня — 1324-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Міністри енергетики ЄС розглянуть законопроєкт про поетапну відмову від імпорту газу й нафти з Росії до січня 2028 року.
  • Захист українця Журавльова, якого підозрюють у підриві Nord Stream, подав скаргу на рішення варшавського суду про 40-денний арешт.
  • Російські війська атакували фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.

Уряд ухвалив критерії, за якими буде простіше отримати український паспорт у межах множинного громадянства

Кабмін 8 жовтня ухвалив перелік критеріїв для держав, із якими набуття українського громадянства буде спрощеним. Пріоритет — у "найнадійніших союзників". Цей перелік розробляло Міністерство закордонних справ.

Відомство написало, що пріоритет надаватиметься тим країнам, які "входять до кола найближчих і найнадійніших союзників"

Ось які критерії Україна братиме до уваги:

  • членство у G7;
  • членство в Європейському Союзі;
  • застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;
  • підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
  • позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
  • наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства з Україною;
  • рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
  • фінансова підтримка України;
  • інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Троє загиблих, двоє травмованих: наслідки російських атак на Сумщині

Під ударами на Сумщині 8 жовтня були Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади. Про це повідомили в ОВА.

Унаслідок атак троє загиблих: ️40-річний чоловік — у Миколаївській громаді;️ 65-річний чоловік — у Великописарівській; ️66-річний чоловік — у Білопільській.

Двоє людей травмовані: ️47-річний мешканець Степанівської громади та ️52-річний мешканець Сумської громади.

