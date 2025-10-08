9 жовтня — 1324-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Міністри енергетики ЄС розглянуть законопроєкт про поетапну відмову від імпорту газу й нафти з Росії до січня 2028 року.
- Захист українця Журавльова, якого підозрюють у підриві Nord Stream, подав скаргу на рішення варшавського суду про 40-денний арешт.
- Російські війська атакували фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.
Уряд ухвалив критерії, за якими буде простіше отримати український паспорт у межах множинного громадянства
Кабмін 8 жовтня ухвалив перелік критеріїв для держав, із якими набуття українського громадянства буде спрощеним. Пріоритет — у "найнадійніших союзників". Цей перелік розробляло Міністерство закордонних справ.
Відомство написало, що пріоритет надаватиметься тим країнам, які "входять до кола найближчих і найнадійніших союзників"
Ось які критерії Україна братиме до уваги:
- членство у G7;
- членство в Європейському Союзі;
- застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;
- підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
- позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
- наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства з Україною;
- рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
- фінансова підтримка України;
- інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.
Троє загиблих, двоє травмованих: наслідки російських атак на Сумщині
Під ударами на Сумщині 8 жовтня були Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади. Про це повідомили в ОВА.
Унаслідок атак троє загиблих: ️40-річний чоловік — у Миколаївській громаді;️ 65-річний чоловік — у Великописарівській; ️66-річний чоловік — у Білопільській.
Двоє людей травмовані: ️47-річний мешканець Степанівської громади та ️52-річний мешканець Сумської громади.