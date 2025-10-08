Троє загиблих, двоє травмованих: наслідки російських атак на Сумщині

Під ударами на Сумщині 8 жовтня були Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади. Про це повідомили в ОВА.

Унаслідок атак троє загиблих: ️40-річний чоловік — у Миколаївській громаді;️ 65-річний чоловік — у Великописарівській; ️66-річний чоловік — у Білопільській.

Двоє людей травмовані: ️47-річний мешканець Степанівської громади та ️52-річний мешканець Сумської громади.