Нідерланди підтримуватимуть Україну після виборів — міністр оборони
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що і після парламентських виборів, якщо буде сформовано новий уряд, підтримка Нідерландами України залишиться такою ж сильною, як і раніше.

Про це Рубен Брекельманс повідомив у коментарі Суспільному.

"За три тижні відбудуться вибори. Але відтоді як одна з політичних партій вийшла з коаліції, я, як міністр оборони, заявив, що наша політика безпеки та зовнішня політика залишаться незмінними. Також наша підтримка України залишиться незмінною або навіть посилиться. Адже незалежно від політичної ситуації в Нідерландах, загроза з боку Росії буде тільки зростати", — сказав міністр оборони Нідерландів.

Він зауважив, що Україна може розраховувати на Нідерланди, незалежно від того, що відбувається в політиці.

Дострокові парламентські вибори в Нідерландах відбудуться 29 жовтня 2025 року.

