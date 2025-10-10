Нідерланди підтримуватимуть Україну після виборів — міністр оборони

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що і після парламентських виборів, якщо буде сформовано новий уряд, підтримка Нідерландами України залишиться такою ж сильною, як і раніше.
Про це Рубен Брекельманс повідомив у коментарі Суспільному.
"За три тижні відбудуться вибори. Але відтоді як одна з політичних партій вийшла з коаліції, я, як міністр оборони, заявив, що наша політика безпеки та зовнішня політика залишаться незмінними. Також наша підтримка України залишиться незмінною або навіть посилиться. Адже незалежно від політичної ситуації в Нідерландах, загроза з боку Росії буде тільки зростати", — сказав міністр оборони Нідерландів.
Він зауважив, що Україна може розраховувати на Нідерланди, незалежно від того, що відбувається в політиці.
Дострокові парламентські вибори в Нідерландах відбудуться 29 жовтня 2025 року.
