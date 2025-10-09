Американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та союзники по НАТО посилюють тиск на РФ задля припинення війни проти України. Він також висловив сподівання, що українська та російська сторони найближчим часом проведуть переговори.

Про це він сказав під час зустрічі із лідером Фінляндії Александром Стуббом під час зустрічі у Білому домі.

Серед іншого лідера США запитали, чи буде він посилювати тиск на Росію для досягнення мирної угоди щодо України.

"Так, ми підсилюємо тиск. Ми разом рухаємося вперед. Ми всі активізуємося. НАТО показало себе чудово", — сказав Трамп, зазначивши, що Америка продає зброю членам блоку, значна частина якої йде до України.

Він зауважив, що "ці рішення" щодо подальшого розподілу озброєнь залишається за країнами-членами НАТО, але вони купують зброю у США.

Очільник Білого дому також висловив сподівання, що Україна і РФ скоро проведуть перемовини.

"Це жахлива війна. Вона є гіршою, ніж Друга світова... І я думаю, вони (Москва і Київ — ред.) скоро прийдуть до переговорів", — сказав Трамп.

На запитання чи запровадить він санкції проти РФ Трамп сказав, що можливо зробить це.

Наприкінці вересня американський лідер вкотре заявив, що "дуже розчарований" очільником Кремля Володимиром Путіним" і зазначав, що вже прийшов "час зупинитися".

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.