"Америка розуміє, що Росія бреше" — Зеленський про зміну риторики Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його остання зустріч із Дональдом Трампом та події на фронті дали президенту США ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити.

Про це Зеленський розказав на зустрічі з журналістами 8 жовтня, передає кореспондент Суспільного.

Зеленський пригадав, що переконував Трампа: росіяни не візьмуть схід, а якщо захочуть це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон своїх солдатів. Президент України пояснив, що зробив ці розрахунки, виходячи з втрат, яких росіяни зазнали з початку повномасштабного вторгнення у східних областях. Натомість Трамп відповів, що це особиста впевненість Зеленського.

“Він сказав: “Це твоя просто впевненість, і ти просто так впевнений, але може бути різне”. Але ми бачимо, що було не “різне”. Сталося те, що я йому казав”, — наголосив Зеленський.

Він додав, що реальність свідчить, що росіяни неспроможні дуже швидко захопити схід України, навіть не рахуючись із ціною.

“Путіну потрібно щось показувати. Він не має успіху. Літньо-осіння наступальна операція Російської Федерації – це повний провал, який дорого коштував. Тисячі одиниць знищеної техніки, велика кількість втрат. І жодної з позицій, яку вони декларували, що захоплять, не вийшло”, — наголосив Зеленський.

За словами президента України, що Трамп розуміє, що все, що Путін йому “продавав” на Алясці як начебто російські воєнні можливості, не працює насправді.

“Він йому спробував продати "неякісні товари". Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть”, — сказав Зеленський.

Він також додав: “Ми вважаємо, що спільного бачення щодо війни у Америки і Росії немає на сьогодні. І Америка розуміє, що Росія бреше”.

Президент України відзначив, Путін відпочатку брехав Трампу, адже людина, яка хоче і готова до миру не може виставляти ультиматум через масовані атаки.

“А ультиматуми не проходять. Ми хочемо справедливий мир – тож повинен бути справедливий діалог. І ми до діалогу, який президент Трамп декларував, до цього формату діалогу ми готові. Готові на відповідну зустріч”, — запевнив Зеленський.

Президент України також зазначив, що після зустрічі 18 серпня у Білому домі продовжує вести діалог з президентом США на різних рівнях. Зокрема, спецпосланців Стіва Віткоффа та Кіта Келлога, а також міністра фінансів Скотта Бессента. Особливо важливим Зеленський назвав діалог на рівні спецслужб та військових.