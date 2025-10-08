Голова Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценцкєвич заявив, що країна не має екстрадувати українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє Polska agencja prasowa.

Славомір Ценцкєвич аргументував це тим, що "Польща не повинна брати участі в операції з видачі людини, яка завдала шкоди Росії".

"Потрібно знайти таку формулу, за якої ми діяли б у рамках закону і водночас не видали б – ні Німеччині, ні потенційно Росії – когось, хто завдав шкоди російській військовій машині", — заявив Славомір Ценцкєвич.

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву обох ниток газопроводу "Північний потік", суперечить інтересам Польщі.

30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі “Північний потік” (Nord Stream). Чоловіка затримали в Прушкові та перевели до районної прокуратури у Варшаві.

1 жовтня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання Володимира Журавльова під вартою строком на 7 днів.

6 жовтня суд продовжив ще на 40 днів тимчасове утримання українця.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

Як пише RMF FM, німецька сторона стверджує, що виявила безпосередню причетність українця до вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу, і, за їхніми словами, у вересні 2022 року він нібито “приплив із Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі”.

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир Ж. останнім часом проживав поблизу Варшави. Як тоді з'ясували журналісти ARD, а також щоденних газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, на початку червня 2024 року німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на арешт Володимира Ж., але тоді польська влада не заарештувала українця.

У серпні в Італії заарештували іншого українця, який нібито був причетний до вибухів на трубопроводі “Північний потік”. Його ідентифікували як Сергія Кузнєцова. Він нібито перебував на борту яхти під час диверсії, що сталася восени 2022 року. Німецькі прокурори стверджують, що чоловік нібито координував операцію, а його спільників досі розшукують.