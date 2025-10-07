Міненерго планує збільшити імпорт газу на 30%

Після атак Росії на газову інфраструктуру Україна працює, аби наростити імпорт природного газу з інших країн на 30%. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, Київ планує купувати газ переважно у жовтні-грудні, але обговорюють й імпорт в інші місяці опалювального сезону.

"Ми плануємо збільшити імпорт приблизно на 30%, якщо нам вдасться розширити наші імпортні потужності", — каже урядовиця.

Як відомо, через Європейський банк реконструкції і розвитку для купівлі газу в Україну залучено 500 млн євро кредиту, ще 300 млн євро – через Європейський інвестиційний банк — нагадує Гринчук.

"Щойно ми обговорили і можливості розширення цих кредитів, і з деякими країнами обговорюємо можливості надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту природного газу", — сподіваються в уряді.