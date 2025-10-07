8 жовтня — 1323-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Вранці у Ленінградській області РФ на перегоні "Строганово — Мшинська" підірвали залізничну колію: зійшли з рейок локомотив і вагони поїзда з військовим вантажем.
- Україна отримає від Естонії понад 150 безпілотних наземних апаратів THeMIS. Постачання фінансуватимуть та координуватимуть Нідерланди.
- Бійці 141-ї окремої механізованої бригади звільнили село Січневе на Дніпропетровщині.
- Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ взяли в полон 22-річного громадянина Індії, який навчався в Росії, але після вироку за наркотики підписав контракт з армією РФ.
Вибухи в Черкасах
У Черкасах та на околицях міста було чутно вибух, повідомили близько півночі кореспонденти Суспільного. Тривога в громаді триває з 21:13. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав про загрозу застосування ударних БпЛА з Росії.
Міненерго планує збільшити імпорт газу на 30%
Після атак Росії на газову інфраструктуру Україна працює, аби наростити імпорт природного газу з інших країн на 30%. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.
За її словами, Київ планує купувати газ переважно у жовтні-грудні, але обговорюють й імпорт в інші місяці опалювального сезону.
"Ми плануємо збільшити імпорт приблизно на 30%, якщо нам вдасться розширити наші імпортні потужності", — каже урядовиця.
Як відомо, через Європейський банк реконструкції і розвитку для купівлі газу в Україну залучено 500 млн євро кредиту, ще 300 млн євро – через Європейський інвестиційний банк — нагадує Гринчук.
"Щойно ми обговорили і можливості розширення цих кредитів, і з деякими країнами обговорюємо можливості надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту природного газу", — сподіваються в уряді.