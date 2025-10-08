У середу, 8 жовтня, Верховна Рада проголосувала за постанову №14301, яка передбачає безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах війни, а також відтермінування проведення місцевих виборів до завершення воєнного стану.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Документ підтримали 308 депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що метою проєкту постанови є забезпечення безперервної роботи органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, а також їхніх голів) в Україні в умовах війни.

Серед ключових положень документа:

визнання неможливості підготовки та проведення місцевих виборів під час воєнного стану через неможливість дотримання демократичних стандартів та загрозу безпеці учасникам процесу;

покладання відповідальності за неможливість своєчасної підготовки та проведення виборів на РФ

підтверджено повноваження чинних місцевих рад і голів, обраних на законних виборах залишаються повноважними доти, доки не буде обрано новий склад рад чи нових голів на наступних місцевих виборах і вони не приступлять до виконання своїх обов’язків. Виняток становлять ті, чиї повноваження достроково припинені згідно із законом.

Також у постанові наголошено на принципі безперервності влади.

"Стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень, передбачених Конституцією та законами України, є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, національної безпеки, оборони держави та життєдіяльності територіальних громад", — йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, у документі наголошується на тому, що після завершення війни рішення про нові місцеві вибори буде ухвалене згідно з Конституцією, Виборчим кодексом і законами України. Також міститься заклик до міжнародної спільноти підтримати безперервну роботу органів місцевого самоврядування під час повномасштабного вторгнення.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев пояснив, що відповідна постанова ухвалена для того, щоб "ми не грали в політику, а займалися перемогою і, власне, тим, як припинити цю війну і перейти до миру".

"Політика цьому (роботі місцевих рад і голів в умовах війни — ред.) вочевидь заважала. Тому, з урахуванням цього ми прийняли цю постанову, хоча я особисто хотів, щоб вибори відбулися якомога швидше", — додав Гетьманцев.