Естонія передасть Україні понад 150 бойових роботів THeMIS
Естонія передасть Україні понад 150 бойових роботів THeMIS

Юрій Свиридюк
THeMIS, БНА, Безпілотні наземні апарати, Естонія
Безпілотні наземні апарати (БНА) THeMIS. Milrem Robotics

Естонська компанія Milrem Robotics надасть Україні понад 150 бойових безпілотних платформ THeMIS. Проєкт фінансують та координують Нідерланди, а частину апаратів збиратимуть у співпраці з VDL Defentec.

Про це заявила Milrem Robotics.

Україна отримає від Естонії понад 150 безпілотних наземних апаратів (БНА) THeMIS, розроблених компанією Milrem Robotics. Постачання відбуватимуться в межах пожертвування, яке фінансують та координують Нідерланди. Значна частина машин буде зібрана у співпраці з компанією VDL Defentec.

Про передачу вперше оголосили у вересні, але країну-донор тоді не називали. Офіційне підписання угоди відбулося 6 жовтня на заводі VDL у Борні за участі міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec організує складання техніки на новій виробничій лінії, спроєктованій для масштабованого виробництва. Компанія також проведе навчання українських операторів та персоналу для ефективного використання роботів у бойових умовах.

"Платформа THeMIS вже довела свою ефективність на полі бою, і ми впевнені, що цей внесок суттєво посилить обороноздатність України", — заявив генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяарсі.

Нові машини доповнять 15 платформ THeMIS, які вже з 2022 року використовуються Збройними силами України.

THeMIS — це багатофункціональна безпілотна платформа, що застосовується для підтримки піхоти, логістики, розвідки та бойових завдань. Вона вже на службі або випробовується у 19 країнах світу.

