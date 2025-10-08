Захист українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі Nord Stream, подав скаргу на рішення окружного суду у Варшаві про його 40-денний арешт.

Про це Суспільному повідомив адвокат Тимотеуш Папроцькі.

Він зазначив, що зараз справа перебуває на етапі розгляду питання, чи може Польща екстрадувати громадянина України до Німеччини за європейським ордером на арешт. Наразі призначено два засідання щодо запобіжного заходу. На одному з них суд ухвалив рішення про 40-денний арешт. Адвокат подав скаргу на це рішення та пропонує альтернативні заходи — застава, заборона виїзду за межі країни та щоденна явка до поліції.

"Мій клієнт не визнає провини. Ми вважаємо, що немає жодних доказів того, що він вчинив злочин на шкоду Німеччині", — сказав Папроцькі.

Він підкреслив, що відповідно до матеріалів німецької прокуратури йдеться про обвинувачення у "конституційному саботажі", тобто знищенні російського майна, що належить компанії "Газпром". На думку захисту, в умовах повномасштабної війни громадянин України не може нести кримінальну відповідальність у Євросоюзі за дії, спрямовані проти майна російської державної компанії.

"Жоден громадянин України не може на території Європейського Союзу, тобто в правових країнах, де справедливість і демократія є дуже важливими, нести відповідальність за дії, спрямовані на знищення російського майна, яке фінансує війну проти Україні", — каже захист.

Він зазначає, що в межах ЄС, якщо одна країна заявляє, що робить певні заяви — вона не повинна надавати докази чи додаткову інформацію, а інша країна повинна брати це до увагу і дотримуватися цього.

"Польському суду, на жаль, трохи не вистачило чуйності та погляду на весь контекст справи. Положення, які зобов'язують Польщу (екстрадувати підозрюваних — ред.) у відносинах з Німеччиною, в межах європейського ордера на арешт, є досить специфічною процедурою, що базується більше на певних формулюваннях і формах і не є обов'язковим в такому процесі", — сказав Папроцькі.

Адвокат додав, що Журавльов понад три роки мешкає у Польщі, має бізнес, його родина інтегрована в країні, тому він не становить ризику для слідства і може брати участь у процесі на свободі.

Дату засідання, на якому суд розглядатиме можливість екстрадиції Журавльова до Німеччини, ще не визначено.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

Як пише RMF FM, німецька сторона стверджує, що виявила безпосередню причетність українця до вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу, і, за їхніми словами, у вересні 2022 року він нібито “приплив із Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі”.

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир Ж. останнім часом проживав поблизу Варшави. Як тоді з'ясували журналісти ARD, а також щоденних газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, на початку червня 2024 року німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на арешт Володимира Ж., але тоді польська влада не заарештувала українця.

У серпні в Італії заарештували іншого українця, який нібито був причетний до вибухів на трубопроводі “Північний потік”. Його ідентифікували як Сергія Кузнєцова. Він нібито перебував на борту яхти під час диверсії, що сталася восени 2022 року. Німецькі прокурори стверджують, що чоловік нібито координував операцію, а його спільників досі розшукують.