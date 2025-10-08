Росія атакувала ТЕС ДТЕК в ніч на 8 жовтня, поранено двох людей

В ніч на 8 жовтня Росія обстріляла теплову електростанцію (ТЕС) компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілів поранено двох співробітників ТЕС.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

Місцезнаходження теплоелектростанції не уточнюється. Пораненим енергетикам надали необхідну допомогу, повідомила компанія.

"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

В ніч на 8 жовтня Росія атакувала Україну 183 ударними дронами. Цілями атаки були Київ, Черкаси, Ніжин та Дніпропетровська область.

У Ніжинському районі Росія атакувала енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів залишились без електропостачання.

ДТЕК — приватна компанія у сфері енергетики України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій. Власником ДТЕК є український олігарх Рінат Ахметов.