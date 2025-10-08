В Україні запрацюють антикризові штаби для захисту енергосистеми — Свириденко

В усіх областях України діятимуть антикризові штаби, які координуватимуть дії місцевої влади та енергетиків для запобігання масштабним відключенням електроенергії.

Про це заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі 8 жовтня.

За її словами, Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб. Вона передбачає захист енергообʼєктів, створення резервів обладнання та матеріалів, а також план швидкої реакції у випадку пошкоджень.

Свириденко наголосила, що робота антикризових штабів дозволить діяти злагоджено та оперативно ліквідовувати наслідки російських атак на енергосистему.

8 жовтня Міненергетики закликало обмежити споживання електроенергії в пікові години — із 17:00 по 22:00. За даними міністерства, внаслідок російських обстрілів на Чернігівщині обмежено споживання електроенергії.

В ніч на 8 жовтня Росія атакувала Україну 183 ударними дронами. Цілями атаки були Київ, Черкаси, Ніжин та Дніпропетровська область. У Ніжинському районі Росія атакувала енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів залишились без електропостачання.