Росія атакувала енергосистему, вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть доплату. 1321 день війни
Росія атакувала енергосистему, вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть доплату. 1321 день війни

обстріл Запоріжжя 5 жовтня 2025 року
Мешканці забирають свої речі з будинку, зруйнованого російським ударом, Запоріжжя, 5 жовтня 2025 року. AP/Kateryna Klochko

6 жовтня — 1321-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

У Харкові пролунало 15 вибухів

Увечері у Харкові пролунало 15 вибухів: троє людей постраждали, у частині міста немає світла та води.

