6 жовтня — 1321-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Учителі, які працюють у прифронтових громадах, отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 4 тисячі гривень після сплати податків.
- В Україні триває ліквідація наслідків російської масованої атаки енергетики у ніч на 5 жовтня: під удар у різних областях потрапили обʼєкти, які забезпечують газопостачання під час опалювального сезону.
- Обстріл Львівщини 5 жовтня став найбільшим з початку повномасштабного вторгнення: Росія застосувала по регіону 23 ракети та 140 "шахедів", загинули чотири людини.
- У Польщі після російського обстрілу України виявили залишки об’єкта, схожого на безпілотник.
У Харкові пролунало 15 вибухів
Увечері у Харкові пролунало 15 вибухів: троє людей постраждали, у частині міста немає світла та води.