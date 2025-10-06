Президент Володимир Зеленський заявив, що останніми днями Україна застосовує для ударів по території Росії лише власну зброю, і не лише дрони.

Про це Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Останніми днями Україна застосовує тільки українські вироби, не тільки дрони. І за влучаннями, я думаю, можна зрозуміти з тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. І я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а і виробникам, які зробили відповідні кроки", — сказав президент.

Відповідаючи на запитання про застосування української далекобійної ракети "Фламінго", Зеленський сказав, що не треба "готувати ворога до того, де ми, до чого прийшли і що застосовуємо".

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував на місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідне фото.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що до початку 2026 року в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго".