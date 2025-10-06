Прем'єр-міністр Нідерландів прибув з візитом до Києва

У понеділок, 6 жовтня, до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Про це в телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що глава держави разом зі Схоофом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць.

"Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність. Вічна вдячність кожному й кожній", — написав Зеленський.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, під час візиту нідерландського премʼєра "тем для обговорення багато: війна, безпека, справедливість і сила наших народів".

"Ми чекали на цей візит. Тем для обговорення багато: війна, безпека, справедливість і сила наших народів. А ще — євроінтеграція України, стійкість НАТО перед російськими провокаціями. Світовий порядок необхідно повертати до чітких правил. І пан Схофф, який в молодості був арбітром в футбольному союзі Гааги, це чудово знає", — написав Єрмак.