В Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго"
В Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго"

Дмитро Михайлов
Ракета "Фламінго"
Ракета "Фламінго" на виробництві однієї з провідних оборонних компаній країни в невідомому місці в Україні, 14 серпня 2025 року. AP/Efrem Lukatsky

Очільник Міноборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Про це він сказав під час презентації програми дій уряду 18 серпня.

"Учора всі побачили, в принципі, ключові подробиці. Це потужна зброя. Далекобійна, дуже потужна. І вона є. Це подробиці, а решту дізнаємося, коли прийде належний момент", — коротко прокоментував Шмигаль.

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", — йшлося у його дописі.

У лютому 2025 року в Україні на виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили крилату ракету українського виробництва "Трембіта". Вона здатна летіти на відстань до 1000 кілометрів.

