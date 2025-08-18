Очільник Міноборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Про це він сказав під час презентації програми дій уряду 18 серпня.

"Учора всі побачили, в принципі, ключові подробиці. Це потужна зброя. Далекобійна, дуже потужна. І вона є. Це подробиці, а решту дізнаємося, коли прийде належний момент", — коротко прокоментував Шмигаль.

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", — йшлося у його дописі.

У лютому 2025 року в Україні на виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили крилату ракету українського виробництва "Трембіта". Вона здатна летіти на відстань до 1000 кілометрів.