Українська крилата ракета "Фламінго": Politico показало кадри з випробування

Україна вийшла на серійне виробництво крилатої ракети "Фламінго" FP-5, здатної долати відстань до 3000 км та нести бойову частину вагою понад тонну.

Газета Politico оприлюднила відео з випробувань ракети.

На кадрах видно, як ракета запускається з платформи та злітає в небо, залишаючи за собою слід.

Ракета Flamingo FP-5 розроблена українською оборонною компанією Fire Point.

Гендиректорка Fire Point Ірина Терех розповіла, що спершу ракети були рожевими — це був жарт у компанії про роль жінок у війні.

"Колір довелося змінити через камуфляж. Та жінка, яка відповідає за виробництво, досі з нами", — заявила вона.

За словами Терех, ракету розробили досить швидко.

"Знадобилося менш як дев'ять місяців, щоб розробити це від ідеї до перших успішних випробувань на полі бою. Я не скажу вам про її точну швидкість, але можу сказати, що вона швидша за всі інші ракети, які у нас є зараз. Вона повністю українського виробництва", – сказала генеральна і технічна директорка компанії Ірина Терех.

За словами Терех, "Фламінго" зараз серійно виробляється, планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

Хоча російські системи протиповітряної оборони здатні збивати подібні загрози, Україна вже довела свою ефективність у проведенні складних операцій із застосуванням роїв безпілотників та ракет, що перетинаються, аби придушити оборону противника.

Якщо "Фламінго" зможе пробиватися вглиб Росії та вражати цілі в тилу, вона становитиме смертельну загрозу.

На відміну від дронів, які несуть відносно невеликі заряди, "Фламінго" здатна завдавати значно потужніших ударів.

Для прикладу, у червні Україна використала крилату ракету Р-360 "Нептун" зі 150-кілограмовою боєголовкою під час атаки на нафтопереробний завод у Туапсе. Тоді пожежу гасили три дні. "Фламінго" може завдавати ще більш руйнівних ударів.

"Все, що я можу сказати, це те, що успіх Flamingo є значним. Звісно, ми все ще досліджуємо максимальні можливості", – сказала Терех, зазначивши, що наявні дрони її компанії "частково відповідальні за закриття аеропортів та високі ціни на бензин у Росії".

Якщо "Фламінго" запустить повноцінне виробництво, це може суттєво вплинути на баланс сил між Києвом і Москвою, пише Politico.

Експерт з ракетних технологій Фабіан Гоффманн з Університету Осло, "Фламінго" може стати "найсильнішою гарантією безпеки України".

"Це найсильніша гарантія безпеки України. Якщо вона зможе розмістити від 3000 до 5000 таких та подібних ракет, готових протягом 24-48 годин знищити понад 25 відсотків економічного виробництва Росії, подальша російська агресія стане неприйнятною", — написав він в Х.

За словами Терех, компанію Fire Point заснували у відповідь на агресію Росії, "але в нас немає агресивних намірів; ми готові захищати наш суверенітет".

Вона зазначила, що мета таких систем, як "Фламінго", полягає в тому, щоб Росія не змогла продовжувати війну і не атакувала знову після підписання мирної угоди.

"Є багато елементів, і всі вони повинні бути враховані, щоб ми могли переконатися, що Росія не нападе на нас через рік, два чи три", – сказав Терех.

Напередодні президент США Дональд Трамп дорікнув своєму попереднику Джо Байдену, що той не дозволив Україні нападати на Росію, і пообіцяв "цікаві часи" у майбутньому.

"Дуже важко, а може і взагалі неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як у спорті, коли у команди є чудова оборона, але їй не дозволяють грати в нападі. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Брехливий і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні відповідати, дозволив лише захищатися. Як це спрацювало?.." — написав він у Truth Social.

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував на місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідне фото.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що до початку 2026 року в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго".