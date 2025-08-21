Масове виробництво ракети "Фламінго" заплановане на зиму — Зеленський

Масове виробництво української далекобійної ракети “Фламінго” заплановане на зиму.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка Суспільного.

“Були успішні випробування цієї ракети. І поки що ракета найуспішніша, яка в нас є – вона летить 3 тисячі кілометрів, це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво”, — сказав президент.

За його словами, треба дивитись на успіх у випробуванні та на фінансування цієї програми.

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував на місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідне фото.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", — йшлося в його дописі.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

"Усі побачили, в принципі, ключові подробиці. Це потужна зброя. Далекобійна, дуже потужна. І вона є. Це подробиці, а решту дізнаємося, коли прийде належний момент", — коротко прокоментував Шмигаль.

У лютому 2025 року в Україні на виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили крилату ракету українського виробництва "Трембіта". Вона здатна летіти на відстань до 1 тис. км.