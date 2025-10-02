Естонський депутат висунув "Українську правду" на Нобелівську премію миру

Естонський депутат і колишній директор розвідки країни Еерік-Нійлес Кросс подав кандидатуру видання "Українська правда" на Нобелівську премію миру.

Про це політик повідомив на платформі Х 2 жовтня.

"Я офіційно подав кандидатуру «Української правди» на Нобелівську премію миру. Це визнання її внеску в демократичні перетворення в Україні та захист свободи слова — основи демократичного світу", — написав депутат.

За його словами, "УП" є рушійною силою демократичних змін в Україні. Він каже, що идання викриває корупцію, повідомляє про порушення прав людини, документує військові злочини Росії і є одним із ключових світових джерел правди про Україну.

Він згадав також про журналістів "Української правди", які "віддали своє життя за право говорити правду". Це – її засновник Георгій Гонгадзе, а також Павло Шеремет і Вікторія Рощина, яка була вбита в російському полоні у 2024 році.