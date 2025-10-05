У селі Заремби Вархоли Островського повіту в Мазовецькому воєводстві Польщі знайшли залишки об’єкта, схожого на безпілотник.

Про це повідомила на Військова поліція на платформі Х 5 жовтня.

За її інформацією, на місці події під наглядом прокурора Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури працюють слідчі Мазовецького відділення Військової поліції.

Мазовецька поліція уточнила, що уламки в полі побачив місцевий житель. Поруч розташований порожній будинок. Правоохоронці забезпечили охорону місця, повідомили Військову поліцію та прокуратуру і закликали мешканців повідомляти про подібні випадки.

Відомо, що цієї ночі Росія здійснила масований ракетний удар по об’єктах на території України, тому Польща підняла літаки для безпеки свого повітряного простору.

Росія порушувала повітряний простір Польщі

Польська влада раніше фіксувала порушення повітряного простору країни під час російських атак на Україну. В ніч на 10 вересня на територію Польщі залетіли 21 безпілотник. Їхні уламки знаходили у кількох воєводствах — Люблінському, Мазовецькому, Свєнтокшиському, Лодзькому та Вармінсько-Мазурському.

18 вересня Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем, до якої увійдуть представники збройних сил обох країн.