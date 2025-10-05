Росія вночі атакувала газову інфраструктуру України

Росія в ніч на 5 жовтня здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру України. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький у Facebook.

За його словами, під удар потрапили цивільні обʼєкти, які забезпечують газопостачання під час опалювального сезону. Внаслідок атаки зафіксовані влучання та руйнування.

Фахівці компанії разом із рятувальниками працюють на місцях, щоб ліквідувати наслідки обстрілів та оцінити масштаби пошкоджень.

Корецький наголосив, що атаковані обʼєкти не мають жодного військового значення.

"Ці маніакальні терористичні удари спрямовані лише на одне — позбавити українців газу, тепла та світла", — заявив він.

Президент Зеленський повідомляв, що у ніч на 5 жовтня Росія здійснила комбіновану повітряну атаку по Україні, застосувавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Під ударами опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області. За попередніми даними, п’ятеро людей загинули, ще близько десяти зазнали поранень.