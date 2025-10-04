Перейти до основного змісту
РФ атакувала два пасажирські потяги, Зеленський підписав низку санкційних рішень. 1320 день війни
РФ атакувала два пасажирські потяги, Зеленський підписав низку санкційних рішень. 1320 день війни

Наслідки атаки РФ по потягу
Наслідки атаки РФ по потягу, 4 жовтня, Сумська область. Олег Григоров

5 жовтня — 1320-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Президент Зеленський підписав низку санкційних рішень. Зокрема йдеться про продовження санкцій, у яких спливав термін проти російських підприємців. Також йдеться про обмеження для виробників безпілотників.
  • РФ атакувала потяг "Шостка — Київ" на залізничному вокзалі. Є постраждалі пасажири, написав начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Київській області працює ППО

У Київській області працює ППО, повідомили в КОВА.

