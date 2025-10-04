5 жовтня — 1320-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Президент Зеленський підписав низку санкційних рішень. Зокрема йдеться про продовження санкцій, у яких спливав термін проти російських підприємців. Також йдеться про обмеження для виробників безпілотників.
- РФ атакувала потяг "Шостка — Київ" на залізничному вокзалі. Є постраждалі пасажири, написав начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
У Київській області працює ППО, повідомили в КОВА.