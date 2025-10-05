Перейти до основного змісту
Вчителям на прифронтових територіях встановили щомісячну доплату
Вчителям на прифронтових територіях встановили щомісячну доплату

Юрій Свиридюк
Вчителі, які працюють у прифронтових громадах, отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 4 тисячі гривень після сплати податків.

Про це повідомила перша премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі 5 жовтня.

За її словами, виплати стосуватимуться близько 25 тисяч педагогів у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року.

Свириденко додала, що у держбюджеті на 2026 рік закладене підвищення зарплат педагогічних працівників на 50%. Про заходи підтримки вчителів вона розповіла під час зустрічі з учасниками національної премії Global Teacher Prize Ukraine.

