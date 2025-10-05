Міненерго: РФ вночі атакувала енергетичну інфраструктуру України

В ніч на 5 жовтня Росія завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Перебої зі світлом нині у Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За інформацією відомства, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", через що без електропостачання залишилися мешканці обласного центру та Запорізького району.

Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над мінімізацією обмежень і відновленням подачі електроенергії.

Також у Львові та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах. Загалом у регіоні травми отримали шестеро людей.

Президент Зеленський повідомляв, що у ніч на 5 жовтня Росія здійснила комбіновану повітряну атаку по Україні, застосувавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Під ударами опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області. За попередніми даними, п’ятеро людей загинули, ще близько десяти зазнали поранень.